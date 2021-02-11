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На Харьковщине ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

На Харьковщине ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

В Изюмском районе Харьковщины пропала несовершеннолетняя жительница села Иванчуковка, Кристина Штонда.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14-летняя девочка 9 февраля около 18:30 ушла из дома и не вернулась. 

Разыскиваемая имеет рост 170 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения.

Она была одета в бордовую куртку с капюшоном и мехом, темно-синие брюки, белую кофту. На правой руке девочка имеет четыре шрама.

По данным полиции, в настоящее время несовершеннолетняя может находиться в городе Балаклея.

В полиции просят какую-либо информацию о разыскиваемой сообщать в Изюмское РУП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102 или 0999252800 (инспектор ЮП).

Агентство Телевидения Новости

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