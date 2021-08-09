На Харьковщине из продажи изымают французские пончики с опасной добавкой

На Харьковщине из продажи изымают пончики, в которых обнаружили опасную добавку.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпродпотребслужбы в Харьковской области.

Информационное сообщение RASFF об отзыве пончиков, содержащих камедь рожкового дерева производства Франции, поступило в Госпродпотребслужбу 4 августа.

Получателем продукции указано ООО «Сильпо-ФУД", ул. Бутлерова, 1, г. Киев.

«В случае выявления указанного груза в обращении, операторы рынка обязаны обратиться в управление Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых зарегистрирована мощность», - сказано в сообщении.

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