На Харьковщине случилось несколько ДТП

Накануне на автодороге «Харьков-Красноград-Перещепино», автобус с пассажирами врезался в отбойник. По предварительным данным, 48-летний водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Во время ДТП в салоне находилось 25 человек, никто из них не травмировался. В отличие от водителя, без сознания его срочно госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Также дорожно-транспортное происшествие произошло в Чугуевском районе. Там грузовик "MAN" вылетел в кювет и перевернулась на бок. Сильным ударом человека, который был за рулём, сильно зажало в салоне, самостоятельно выбраться не смог.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС:

До місця події було направлено відділення служби порятунку на аварійно-рятувальному автомобілі. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що водія вантажівки, чоловіка 1980 року, було затиснуто між кермом та сидінням вантажного автомобіля. Рятувальники деблокували постраждалого з автомобіля. За допомогою ноші його транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

С травмами разных степеней тяжести его срочно госпитализировали медики. Сейчас все обстоятельства и детали этих событий выясняют следователи. Также полиция разбирается и с инцидентом, который произошёл на Московском проспекте. Патрульные остановили автобус Isuzu, во время общения они заподозрили, что водитель нетрезв. Однако он категорически был против проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

Водій мав явні ознаки алкогольного спяніння. У результаті чого патрульні поліцейські запропонували водієві пройти відповідний огляд на стан алкогольного спяніння. Від проходження огляду на стан алкогольного спяніння на місці зупинки транспортного засобу, а також у лікаря нарколога, водій відмовився, у присутності 2 свідків.

После чего мужчина начал предлагать патрульным взятку в сумме 20 000 гривен, чтобы те его отпустили. На место вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас на водителя уже составили административный протокол за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Мужчине грозит лишение водительских прав на 1 год, а также штраф в размере 17 000 гривен.

Агентство Телевидения Новости