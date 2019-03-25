Происшествия
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25.03.2019 18:59
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На Харьковщине спасли подростка, который хотел покончить с собой

На Харьковщине спасли подростка, который хотел покончить с собой

24 марта в 19:14 к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции о том, что в пгт. Изюм на ул. Киевской  12-летний парень пытался совершить самоубийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подросток влез на балконную плиту четвертого этажа недостроенного дома и пытался прыгнуть вниз.

К месту вызова немедленно выехали бойцы ГСЧС на спасательном автомобиле и автолестнице. На момент их прибытия на месте происшествия работали полицейские и медики скорой помощи.

Балконная плита ничем не была огорожена. Парень стоял на ее краю и  угрожал покончить с собой, если кто-то попытается приблизиться.

Начальник караула все же смог тайком подобрался к парню и, пообщавшись с ним, смог уговорить зайти внутрь комнаты.

Далее с подростком продолжили работу врачи и работники полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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