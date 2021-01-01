На Харьковщине в первый день нового года подожгли автомобиль

Сегодня, 1 января, в 07:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Новой Водолаге, где на обочине проезжей части загорелся автомобиль

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных в автомобиле Opel Vectra горел салон.

В 7:53 пожар полностью ликвидировали.

В ходе обследования салона автомобиля было обнаружено следы умышленного поджога, и разбитые стекла окон с правой стороны.

По факту пожара правоохранительными органами проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости