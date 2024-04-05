На Харківщині жінка спалила поле площею 10 га

Поліцейські офіцери Малоданилівської громади встановили палійку сухостою та склали на жінку протокол.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Зі слів свідків, місцева мешканка під час прибирання земельної ділянки в луках поблизу вул. Річна вирішила спалити торішній сухий бур’ян. Однак від сухої трави вогонь перекинувся на поле. Вітряна погода сприяла швидкому розповсюдженню вогню, внаслідок чого полум’я охопило площу понад 10 га.

На порушницю складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости