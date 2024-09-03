На Харківщині масштабна пожежа знищила 250 житлових будинків у селі Студенок

У Харкові відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, де обговорювали ситуацію з масштабною пожежею у селі Студенок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пожежа триває. Але загоряння на території Оскільської громади локалізовано.

Вогнем пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків, розташованих у населеному пункті Студенок. Із села евакуювали понад 600 людей.

«Але в більшості виїжджати за межі громади люди не виявляють бажання. Збираємо потребу на тимчасове розміщення на території району», – розказав Синєгубов.

Пожежа розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області.

«Ця надзвичайна подія – наслідок ворожих військових дій, тож всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення», – йдеться в повідомленні.

Профільний департамент Харківської ОВА, районна військова адміністрація, а також очільники громад отримали доручення акумулювати всі ресурси для оформлення всіх відповідних документів та рішень.

Наразі всі екстрені служби працюють над актуалізацією евакуаційних маршрутів та заходів, аби заздалегідь убезпечити людей, які перебувають у зоні можливого ризику.

Агентство Телевидения Новости