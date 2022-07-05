На Харківщині окупанти наважилися на штурмові дії поблизу Соснівки: успіху не мали

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 5 липня. 132 доба війни.

На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Застосовував танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Вів штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційного удару в районі Харкова.

На Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли із артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівка. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля наші воїни успішно відбили.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости