На Харківщині окупанти обстріляли будинки та нафтобазу, постраждали троє людей
Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зазнали травм троє людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 17 вересня
6:30 с. Сенькове, Куп’янський район: ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок.
5:50 с. Богуславка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Обстріли Харківщини 16 вересня
21:13 Куп’янськ: внаслідок обстрілу зруйновано три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка.
17:15 с. Губарівка, Богодухівський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м.
17:00 с. Подоли, Куп’янський район: наслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждав 63-річний чоловік.
16:50 с. Павлівка, Богодухівський район: внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ горів ліс, нафтобаза, пошкоджено приватний будинок.
16:53 Богодухів: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3 га. Пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки, багатоквартирний будинок, склад.
15:55 с. Верхній Салтів, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.
13:10 с. Богуславка, Ізюмський район: після обстрілу вогонь розповсюдився по лісовій підстилці на площі 20 га.
12:00 Куп’янськ: внаслідок ворожого обстрілу постраждала 65-річна жінка.
11:30 с. Лосівка, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на площі 500 кв. м.
9:07 с. Нова Козача, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300 кв. м.
8:25 с. Грушівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1,5 га.