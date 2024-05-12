На Харківщині під завалів після обстрілу врятували двох чоловіків, одна жінка загинула

12 травня в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель у Вовчанську.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під завалами одного з житлових будинків опинилася родина з чотирьох людей. На місці працювали рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.

Власник оселі зміг самостійно вибратися з-під завалів до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобілю.

Жінка 1950 р. н. загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу, вивезли з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости