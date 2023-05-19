На Харківщині підліток помер від перевезення вибухонебезпечного пристрою

Поліція розслідує обставини загибелі підлітка в Ізюмському районі. Повідомлення про подію у селі Студенок Ізюмського району надійшло до поліції 17 травня близько 20:40.Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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