На Харківщині поліція розшукала неповнолітню 16-річну дівчину

7 листопада 2022 року до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки селища Донець Чугуївського району про те, що донька два дні тому пішла на прогулянку та додому не повернулась.

8 листопада працівники відділу поліції № 2 виявили неповнолітню в Ізюмському районі та повернули матері.

Підлітка виявили у знайомого. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Працівники ювенальної превенції стосовно батьків дівчини склали протокол про адміністративне правопорушення.

Агентство Телевидения Новости