На Харківщині продовжується обов’язкова евакуація з населених пунктів Куп’янського району

З початку року силами поліції з Куп’янської міської територіальної громади були евакуйовані близько 100 мешканців.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

24 вересня дільничні офіцери поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади Куп’янського районного відділу поліції та волонтерами евакуювали чотирьох жителів селища Ківшарівка та чотирьох жителів Куп’янська.

Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам. Волонтери доставили евакуйованих осіб до більш безпечних місць, де люди отримали тимчасове безоплатне житло та речі першої потреби.

У поліції нагадують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости