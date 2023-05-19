На Харківщині слідчі вилучили тіло чоловіка, загиблого від снаряду

Загинув під час ракетного удару: слідчі вилучили тіло мешканця селища Старий Салтів

Після обстрілу чоловік вийшов на город подивитись, куди влучили снаряди. У цей час поруч впала ще одна ракета та поранила його уламком. За словами очевидців, через відсутність зв’язку неможливо було зв’язатись з медиками, постраждалий помер від втрати крові.

Подія сталася 30 квітня минулого року. Сусіди поховали чоловіка на місцевому кладовищі.Сьогодні правоохоронці провели огляд та ексгумували тіло 51-річного загиблого. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

Агентство Телевидения Новости