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На Харківщині вирують лісові пожежі: для гасіння залучено близько 130 рятувальників

На Харківщині вирують лісові пожежі: для гасіння залучено близько 130 рятувальників

На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж.

Вогнем охоплено більше ніж 3 тис. га лісів, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі близько 170 га.

Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси, а також перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Головна задача – не допустити перекидання на інші лісові масиви та на прилеглий житловий сектор, зазначають вогнеборці.

До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та близько 130 рятувальників, а також сапери й медики ДСНС.

Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників.

Агентство Телевидения Новости

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