На Харківщині за добу відбито 12 атак окупантів

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Купʼянському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка.

«Ситуація напружена – продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки», – йдеться в повідомленні.

9 червня 00:35 Ізюмський район, с. Борова. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

18.00 с. Дворічанське Куп’янський район. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

16:33 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Нова Козача, внаслідок обстріл горіли будинок та гараж.

15:58 Чугуївський р-н, Стросалтівська ТГ, с. Хотімля, навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранено жінку.

11:00 м. Куп’янськ, приватне підприємство. Внаслідок обстрілу горів дах котельні.

9:21 Харківський район, Циркунівська громада, с. Руські Тишки. Унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

Агентство Телевидения Новости