На Харківщині загинув талановитий військовий фотограф

Внаслідок важкого поранення від влучання КАБу на Харківщині загинув військовий фотограф Арсен Федосенко.

Про це в Фейсбуці повідомив офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Сухопутних військ ЗСУ Тарас Березовець.

Протягом кількох місяців Арсен Федосенко служив у 518-му батальйоні у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

«Ми познайомилися з Арсеном перший раз у вересні 2022 року під Купʼянськом. Тоді він тільки починав службу у нашій бригаді. Комбат представив його як людину, хто буде займатися створенням фото епопеї звільнення Харківщини», – розповів Березовець.

Фоторепортажі Арсена про війну зʼявлялися на стрічках інформаційних агенцій протягом двох років і вже після того, коли він перейшов на службу до Генерального штабу.

«Запамʼятав Арсена постійно націленим на роботу, усміхненим і задоволеним навіть тоді, коли він валився з ніг від втоми. Сьогодні мені написало багато наших побратимів по 518 батальйону. Вічна памʼять герою і шана від воїнів», – йдеться в повідомленні.

Арсен Федосенко. Фото: Facebook Тарас Березовец

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