На Харківському напрямку ЗСУ намагаються відтіснити ворога в напрямку села Глибоке

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, ворог завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБу, використав проти нас 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу «Shahed» та «Ланцет», здійснив 4072 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім – тривають. Також, російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ.

З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі «Тигр». В ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, одну станцію РЛС противника.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали 1210 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 43 бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, один засіб ППO, один літак Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости