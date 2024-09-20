На Харківському та Куп’янському напрямках тривають сім бойових зіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 вересня. 940 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

За сьогодні по всій лінії фронту відбулося 123 ворожі атаки. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину від усіх атак.

На Харківському напрямку російські терористи штурмують позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, на даний час тривають два бойові зіткнення.

Сім разів ворог атакував позиції ЗСУна Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу населених пунктів Степова, Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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