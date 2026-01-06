На кордоні зі Словаччиною викрили чоловіка, який намагався виїхати за сфальшованими документами

Чоловіка, який мав намір перетнути кордон за недійсними документами, зупинили у пункті пропуску «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною.

30-річний дніпровець, прямуючи на виїзд, надав на контроль три свідоцтва про народження дітей. Вони мали посвідчити його статус багатодітного батька, що б давало йому право на виїзд за кордон у період дії воєнного стану.

Втім, під час перевірки документів прикордонний наряд виявив ознаки, які вказували на те, що свідоцтва ймовірно сфальшовані. Чоловік запевняв, що є батьком зазначених у них дітей, але не зміг назвати ні їх імена, ні місце народження. До того ж, на момент їх народження він був ще підлітком. У ході взаємодії з органом видачі було встановлено, що батьком цих дітей є зовсім інша особа.

Прикордонники відмовили правопорушникові у виїзді за кордон та викликали на місце події співробітників Нацполіції. Чоловікові довелося виїхати до відділку поліції у супроводі слідчо-оперативної групи з метою надання пояснень. Також на адресу Нацполіції було направлено повідомлення про виявлення ознак правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Джерело: dpsu.gov.ua

