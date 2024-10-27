На Куп’янському напрямку активно працює авіація рф, зафіксовано 14 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 жовтня. 977 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 124 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 208 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1600 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Храпівщина, Яблунівка, Миропілля, Басівка, Гоптівка, Козача Лопань, Одрадне, Піщане, Глушківка, Берестове, Загризове, Терни, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Мирноград, Успенівка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Львове.

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости