На місці масового поховання в Ізюмі знайшли 447 тіл: ексгумація тривала тиждень

Ексгумацію в Ізюмі завершено – на місці масового поховання знайшли 447 тіл, серед них жінки, діти та 22 військовосліжбовця. Рештки 11 осіб ідентифікувати взагалі неможливо.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Щодо даних щодо фактів закатованих жінок, призначено судмедекспертизу, будемо очікувати результати. Що стосується дітей, їх було знайдено 6. В деяких могилах ми знайшли лише рештки цих дітей. На цьому місці слідчо-оперативною групою були виявлені трупи з мотузкою на шиї, з переламаними кінцівками, з ампутацією геніталий у чоловіків.

На деяких тілах знайшли сліди вогнепальних поранень. Правоохоронці та експерти працювали на місці тиждень. Після проведення експертиз почнеться робота з встановлення осіб загиблих.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

У нас є приклади, коли люди звертаються щодо своїх близьких, які були тут поховані, цей процес дуже тривалий буде.

ієрей Юрій Потикун, військовий капелан 13-ї бригади ТрО

Тут з нашого підрозділу троє людей заховані були. Вони, коли захищали Ізюм, вони були в розвідці, їх оточили, вони прийняли бій та загинули. І їх тут поховали. Коли ти бачиш страждання людей, щось всередині змінюється, ти розумієш, що треба молитися. Не вистачає молитов.

На місці знаходяться також представники дипломатичної місії, посли кількох європейських країн.

Каімо Кууск, посол республіки Естонія в Україні

Те, що ми побачили сьогодні і що найжахливіше – те, що я не здивований з того. Естонія була окупована свого часу, це були 40 роки, і власне те, що вони тоді робили – тут ми бачимо теж саме. Саме тому я розумію, коли українці кажуть: «Ми не забудемо, ми не пробачимо».

Тобіас Тіберг, посол Королівства Швеція в Україні

Росія систематично вчиняла військові злочини від першого дня цієї агресії. Президент російської федерації та його уряд – вони дали чітко зрозуміти, що ця війна спрямована на знищення нації.

Клод Вільд, посол Швейцарії в Україні

В мене немає слів щодо того, що російський агресор тут накоїв. Просто немає слів. Це найстрашніше, що одна людина може зробити з іншою. І тут ми бачимо, через які страждання проходять хоробрі українці.

Матті Маасікас, голова представництва ЄС в Україні

З огляду на те, що ми тут побачили в місті Ізюм, то безумовно це свідчить про скоєння таких дуже тяжких воєнних злочинів і треба забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних, а також створення міжнародного трибуналу для розслідування всіх цих випадків.

За даними правоохоронців, тільки в одному Ізюмі вже знайшли дві катівні. Скільки людей пройшло через неї – наразі встановлюється.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП Харківської обл.

Про ватівні ми дізнаємося від потерпілих, провтодяться слідчі дії, Відпрацьовуємо потерпілих, які залишилися живі і пройшли через ці катівні. Є випадки, коли росіяни, коли виходили, зачиняли людей в цих катівнях і вони були звільнені вісля того, як міста були звільнені від окупантів.

Приміщення для катування окупанти облаштували в кожному крупному населеному пункті, кажуть в поліції – в Ізюмі, Козачій Лопані, Куп’янську та Вовчанську.





Агентство Телевидения Новости