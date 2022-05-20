На окупованих територіях Харківщини рашисти намагаються налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 20 травня. 86 доба війни.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території республіки білорусь, де на окремих полігонах розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».

На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА «Орлан-10».

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости