Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:20
Просмотров: 116

На пожежі під Харковом ДСНСники врятували жінку

На пожежі під Харковом ДСНСники врятували жінку

29 січня о 12:42 сталася пожежа в приватному будинку в місті Мерефа на Харківщині. До місця події було направлено рятувальників двох оперативних підрозділів на автоцистернах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття стало відомо, що горіли домашні речі в одній з кімнат. Всередині будинку знаходилася жінка, яку надзвичайники швидко евакуювали на свіже повітря.

Площа горіння склала 10 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 13:04, а о 13:35 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 