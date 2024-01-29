На пожежі під Харковом ДСНСники врятували жінку

29 січня о 12:42 сталася пожежа в приватному будинку в місті Мерефа на Харківщині. До місця події було направлено рятувальників двох оперативних підрозділів на автоцистернах.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття стало відомо, що горіли домашні речі в одній з кімнат. Всередині будинку знаходилася жінка, яку надзвичайники швидко евакуювали на свіже повітря.

Площа горіння склала 10 кв. м. Рятувальники локалізували пожежу о 13:04, а о 13:35 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости