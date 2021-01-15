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На ралли "Дакар-2021" погиб мотогонщик

На ралли Дакар-2021 погиб мотогонщик

Трагическое падение. Спортсмена спасти не удалось

Ралли-рейд "Дакар", который проходит в этом году по пескам Саудовской Аравии, не обошелся без жертв.

10-го января на 7-м этапе упал и получил черепно-мозговую травму 52-летний французский мотоциклист Пьер Шерпен.

В Саудовской Аравии Шерпену была сделана операция, после чего он оставался в коме.

Было принято решение транспортировать мотоциклиста на родину - в больницу Лилля.

Во время перелета Пьер Шерпен умер.


Агентство Телевидения Новости

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