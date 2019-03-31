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На салтовской остановке обнаружили мертвого мужчину

На салтовской остановке обнаружили мертвого мужчину

На Салтовке в 602 мкрн на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину, лежащего на скамейке.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По предварительной информации очевидцев, умерший - парень цыганской национальности, и на теле мужчины обнаружили ножевое ранение в области груди.

Также опубликованы фото с места происшествия.

Однако как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, на теле мужчины 1986 года рождения, в частности, на руках обнаружены многочисленные следы от старых и свежих инъекций. 

Признаков насильственной смерти на теле умершего предварительно правоохранители не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть".

На месте работают  полицейские.

Подробности выясняются.

Агентство Телевидения Новости

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