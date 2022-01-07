На Салтовском Шоссе из окна многоэтажки выпрыгнул мужчина

В Харькове из окна многоэтажки на Салтовском Шоссе 264Л из окна выпал мужчина.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Там же опубликованы фото и видео с места происшествия.

«На Салтовском Шоссе 264Л из окна выпал человек. Причины устанавливаются»,- говорится в комментарии под ними.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, погибшему — 35 лет. По предварительной информации, он выпрыгнул из квартиры, расположенной на 8-м этаже.

Агентство Телевидения Новости