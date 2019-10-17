На территории арт-завода "Механика" произошел пожар
Сегодня днем на территрии Арт-завода "Механика" произошел пожар.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
По данным пользователей сетей, пожар произошел на площадке для скейтеров.
Также в соцсетях было опубликовано соответствующее видео с места ЧП.
На данный момент на месте работают спасатели ГСЧС.
Как сообщил АТН помощник начальника ГУ ГСЧС украины в Харьковской области Игорь Лупандин, спасателям сообщение о пожаре поступило в 14:36.
На место прибыли 4 отделе ния спасателей.
Было установлено, что в ангаре для картингов горят дорожки для картинга и скейтеров, размещенные полукругом.
Площадь пожара составляла около 40 кв.м.
В 15:08 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 15:50 - ликвидировали.
Пострадавших в результате пожара нет.
Причину возгорания выясняют.