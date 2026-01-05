На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу

Наприкінці року вчителям і працівникам садків замість виплат повідомили про скорочення, нові штатні розписи та порожній бюджет — попри публічні заяви про «економічну стабільність».

За даними ЦНС, протягом року школи й садки виживали за рахунок самих працівників і батьків: ремонти, канцелярія, побут і частина комуналки оплачувалися з власних кишень. Обіцяні доплати так і не з’явилися.

Дефіцит при цьому вибірковий: в інших сферах зберігають премії й «13-ті зарплати». Освіта — серед найнижчих пріоритетів. Додатково масово скорочують сторожів під виглядом «російських стандартів», готуючи контракти з приватною охороною, пов’язаною з наближеними структурами — значно дорожчою і корупційно ризиковою.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8093

