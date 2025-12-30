Надзвичайне
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників

На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників

Так звана «міністерка охорони здоров’я» Наталія Пащенко публічно оголосила про залучення студентів медфакультетів до роботи в лікарнях як «молодшого персоналу», називаючи це «раннім стартом кар’єри».

Фактично ж допомогу пацієнтам надають люди без базових знань з анатомії, фармакології та клінічної практики. За інформацією джерел ЦНС, у низці лікарень таких студентів залучають до процедур без належного нагляду, що створює прямі ризики для здоров’я й життя пацієнтів. Контроль з боку досвідчених лікарів мінімальний — через перевантаження та нестачу кадрів.

Таким чином окупаційна адміністрація маскує розвал системи охорони здоров’я освітніми гаслами. Насправді це експлуатація недосвідчених студентів і подальше зниження стандартів лікування, за наслідки якого ніхто не готовий нести відповідальність.

