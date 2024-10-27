На війні з росією загинув розвідник із Харківщини

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовий ЗСУ, 23-річний житель міста Лозова Харківської області Єгор Бакулін.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

«Єгор народився і виріс у Лозовій, тут же пішов у школу, після якої опанував професію зварювальника у місцевому професійно-технічному училищі Захоплювався спортом. Надзвичайно любив своїх батьків і сестру», – розповіли в міськраді.

Єгор Бакулін став на захист Батьківщини 30 червня 2023 року. Служив розвідником-оператором 2 розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти однієї з військових частин. Нагороджений відзнакою міністра оборони України «Лицарський Хрест» 20 вересня 2024 року.

Захисник загинув 22 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.

Агентство Телевидения Новости