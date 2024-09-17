На війні з росією загинув військовий з Харківської області

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовослужбовець ЗСУ, житель Золочівської громади Харківської області Максим Шириня.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Максим народився в Удах, де проживав та закінчив місцевий ліцей. Надалі навчався в одному з професійно-технічних училищ, яке закінчив у 2000 році. До повномасштабного вторгнення чоловік проживав у Семенівці, Дергачівської міської ради», – розповіли в селищній раді.

У 2024 році Максим Шириня приєднався до Збройних сил України. Солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 2 вересня у боях на Північному напрямку фронту.

На момент загибелі чоловікові було 40 років. Його поховали на Семенському кладовищі.

У захисника залишилися двоюрідний брат, невістка Марина та троє племінників.

Агентство Телевидения Новости