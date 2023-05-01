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01.05.2023 13:40
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Намагався сам загасити полум’я: в Рогані під час пожежі постраждав 11-річний хлопець

Намагався сам загасити полум’я: в Рогані під час пожежі постраждав 11-річний хлопець

Напередодні о 9:46 30 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватній господарчій споруді в селищі Велика Рогань.

Площа горіння склала 40 кв. метрів. Внаслідок пожежі постраждав неповнолітній хлопець.

«Під час цієї пожежі отримав незначні опіки ноги та обличчя 11-річний хлопець, який намагався самотужки загасити цю пожежу: ногами намагався приборкати полум’я. Від госпіталізації відмовився, медики надали йому допомогу на місці. Хлопець був вдома з бабусею, батьків не було. Він щось майстрував у гаражі на подвір’ї, внаслідок чого сталася пожежа», – розповів речник ДСНС Харківської області Євген Василенко під час брифінгу у Kharkiv Media Hub.

О 10:05 вогнеборці 25-ї ДПРЧ разом із колегами з місцевої пожежної команди МПК-Рогань локалізували дане загоряння, об 11:37 – ліквідували. За попередніми даними причиною його виникнення стало коротке замкнення електромережі.

Агентство Телевидения Новости

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