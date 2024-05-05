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Наслідки падіння уламків «шахеда» у Харкові: серед постраждалих – 8-річна дитина

Наслідки падіння уламків «шахеда» у Харкові: серед постраждалих – 8-річна дитина

Вночі 5 травня збройні сили рф здійснили запуск ударних БпЛА по Харкову. Близько 00:30 зафіксовано падіння уламків безпілотника у приватному житловому секторі. Сталась пожежа.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Постраждали шість мирних мешканців, серед них троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих – гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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