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Наслідки ракетного удару по Дергачівській кінноспортивній школі на Харківщині (фото)

Наслідки ракетного удару по Дергачівській кінноспортивній школі на Харківщині (фото)

Вночі 30 травня російські окупанти повністю знищили заклад декількома ударами С-300.

Підрозділи ДСНС досі працюють на місці над ліквідацією наслідків, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«На щастя, постраждалих та загиблих немає. Зусиллями Державного біотехнологічного інституту і волонтерських організацій персонал закладу разом з вихованцями школи та кіньми два тижні тому були евакуйовані до Прилуцької громади Чернігівської області», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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