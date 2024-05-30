Наслідки ракетного удару по Дергачівській кінноспортивній школі на Харківщині (фото)

Вночі 30 травня російські окупанти повністю знищили заклад декількома ударами С-300.

Підрозділи ДСНС досі працюють на місці над ліквідацією наслідків, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«На щастя, постраждалих та загиблих немає. Зусиллями Державного біотехнологічного інституту і волонтерських організацій персонал закладу разом з вихованцями школи та кіньми два тижні тому були евакуйовані до Прилуцької громади Чернігівської області», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости