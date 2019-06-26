НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій суддями, працівниками нацполіції та членом Ради громадського контролю при ДБР

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами контролю своєчасності подання декларацій виявило ознаки їх умисного неподання 8-ма посадовцями.

Серед осіб, які порушили вимоги закону, судді у відставці апеляційного суду Дніпропетровської області, які не подали по 2 декларації, зокрема декларації після звільнення. Про це повідомлено НАБУ.

Також ознаки умисного неподання декларацій виявлено в діях працівників Нацполіції та члена Ради громадського контролю при ДБР, якого було включено до складу Внутрішньої конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу для призначення на посаду у ДБР. Щодо таких випадків НАЗК повідомило органи прокуратури та Нацполіцію відповідно до підслідності.

Нагадаємо, що згідно з положеннями статей 3 та 45 ЗУ «Про запобігання корупції» представники рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, є суб’єктами декларування.

Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, стосовно яких затверджені обґрунтовані висновки про ознаки правопорушень, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Источник: nazk.gov.ua

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