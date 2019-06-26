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НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій суддями, працівниками нацполіції та членом Ради громадського контролю при ДБР

НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій суддями, працівниками нацполіції та членом Ради громадського контролю при ДБР

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами контролю своєчасності подання декларацій виявило ознаки їх умисного неподання 8-ма посадовцями.

Серед осіб, які порушили вимоги закону, судді у відставці апеляційного суду Дніпропетровської області, які не подали по 2 декларації, зокрема декларації після звільнення. Про це повідомлено НАБУ.

Також ознаки умисного неподання декларацій виявлено в діях працівників Нацполіції та члена Ради громадського контролю при ДБР, якого було включено до складу Внутрішньої конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу для призначення на посаду у ДБР. Щодо таких випадків НАЗК повідомило органи прокуратури та Нацполіцію відповідно до підслідності.

Нагадаємо, що згідно з положеннями статей 3 та 45 ЗУ «Про запобігання корупції» представники рад громадського контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, є суб’єктами декларування.

Національне агентство згідно із законодавством повідомляло посадовцям, стосовно яких затверджені обґрунтовані висновки про ознаки правопорушень, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Національне агентство також зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Источник: nazk.gov.ua

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