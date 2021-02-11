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НАЗК виявило порушення порядку фінансування 3 політичних партій: «Радикальної партії Олега Ляшка», «Довіряй ділам» та «Сили людей»

НАЗК виявило порушення порядку фінансування 3 політичних партій: «Радикальної партії Олега Ляшка», «Довіряй ділам» та «Сили людей»

Національне агентство з питань запобігання (НАЗК) під час проведення аналізу звітів політичних партій виявило порушення порядку фінансування партій «Радикальна партія Олега Ляшка», «Довіряй ділам» та «Сила людей».

У звітах усіх трьох партій встановлено факти здійснення внесків на їхні рахунки від осіб, сума доходу яких за останні 3 роки не дозволила б їм робити такі витрати. Це може свідчити про намагання приховати інформацію про реальні джерела фінансування партії.

Це є можливими ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). Відповідні матеріали НАЗК направило до Національної поліції.

При цьому під час перевірки звіту партії «Радикальна партія Олега Ляшка» за ІІІ квартал 2020 року НАЗК також виявило 5 фактів порушення порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Так, 5 осіб, з якими було укладено договори як з фізичними особами-підприємцями про закупівлю робіт, товарів чи послуг за кошти держави або територіальної громади, в подальшому здійснили внески на користь зазначеної партії на загальну суму 755 тис. грн. При цьому кожний з внескодавців уклав такі договори на загальну суму, яка перевищує встановлене законодавством обмеження. Відповідні дані про укладення договорів відображені в електронній системі ProZorro.

Законодавством передбачено обмеження щодо отримання внесків від фізичних осіб, з якими для забезпечення потреб держави або територіальної громади було укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг на загальну суму понад 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, в якому здійснюється внесок (у 2020 році – 105,1 тис. грн).

За недотримання таких обмежень відповідальність несуть саме особи, які здійснили внески на підтримку політичної партії. Адже здійснюючи внески особи фактично підтверджують відсутність у них визначених законодавством обмежень.

За такі порушення передбачена відповідальність за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії).

Ознайомитися з висновками за результатами перевірки звітів партій можливо за посиланнями:

«Радикальна партія Олега Ляшка»; https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/526_Radykalna-partiya-Olega-Lyashka.pdf

«Довіряй ділам»; https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/524_Doviryaj-dilam.pdf

«Сила людей». https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/525_Syla-lyudej.pdf

Висновки за результатами перевірки інших політичних партій розміщені за посиланням. https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/analiz-zvitiv-politychnyh-partij-2/

Источник: nazk.gov.ua

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