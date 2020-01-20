Нецензурная брань, взятки и сломанный палец. К чему привели нарушения ПДД в эти выходные?

Разговор за рулем по мобильному закончился сломанным пальцем. В субботу рассказывает инспектор патрульной полиции Дмитрий Гайдук его коллеги остановили ВАЗ за нарушение правил дорожного движения, так как водитель говорит Дмитрий - болтал по мобильному во время движения.Но составления постановления вылилось в откровенное провоцирование конфликта - водитель, рассказывает Дмитрий Гайдук в грубой форме нецензурно выражался в сторону патрульных, хватал их за одежду, а когда этого мужчине оказалось мало начал выкручивать одном из них руки. Вроде бы говорит патрульный - водитель был трезв, а все что происходило фиксировали нагрудные видеокамеры полицейских.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

В процесі розгляду справи про адмінправопорушення водій повів себе агресивно схватив за руку патрульного, намагався її викрутити та відповідно пошкодив палець патрульному. Попередній діагноз перелом закритий пальця руки.

На место сразу же вызвали следственно-оперативную группу и по словам Дмитрия Гайдука сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый Реестр досудебных расследований за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Следователей полицейским в выходные пришлось вызвать еще несколько раз, патрульным пытались дважды настойчиво дать взятку, чтобы те не составляли протоколы за нарушение правил дорожного движения.

Дмитрий Гайдук, инспектор УПП в Харьковской области

Патрульні зупинили автомобіль Toyota Corolla, водій почав пропонувати неправомірну вигоду, відповідно патрульні попереджали про настання наслідків юридичних, а саме відповідальність згідно статі 369 Кримінального Кодексу України - водій не відреагував, а тому була викликана слідчо-оперативна група та зафіксовано факт пропозиції неправомірної вигоди.

Аналогичная ситуация была с водителем Daewoo Lanos. Суммы взятки они предлагали аналогичные - по 200 гривен. Теперь же обоим водителям грозит уголовная ответственность.

В общем заключают патрульные за выходные было вынесено около восьми сотен постановлений за нарушение правил дорожного движения из них - 33 аварии, 8 из которых с травмированными и выявлено 28 любителей ездить за рулем в нетрезвом состоянии.

Агентство Телевидения Новости