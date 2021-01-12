Неисправность газового оборудования. Как предупредить взрыв и что грозит водителям с неоформленным ГБО?

Холодногорская, 11. Сообщение о пожаре в авто, которое стояло у этого дома, спасатели получили около 9 утра. Загорелась машина марки SEAT, 92-го года выпуска. Чрезвычайники говорят, сначала водитель пытался потушить авто собственными силами, используя огнетушитель. Однако пламя было очень сильным. Мужчина смог отогнать в сторону транспортное средство, чтобы огонь не перекинулся на соседние машины. Вскоре на место прибыли спасатели.

Евгений Василенко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области:

До місця виклику прибуло відразу два відділення Холодногірської служби порятунку. На момент їх прибуття горів моторний відсік та передня частина автомобілю. Площа пожежі складала близько 3 квадратних метрів. О 10.10 вогонь було ліквідовано. Ймовірна причина виникнення пожежі - несправність газобалонного обладнання.

Окончательные причины возгорания предстоит выяснить экспертам.

Похожие случаи не только в Харькове, но и по всей Украине происходят довольно часто, особенно в зимний период, в социальных сетях регулярно появляются видео с кадрами горящих авто. Если причиной, действительно, оказывается технически неисправное газовое оборудование, водитель может потребовать от компании, которая его устанавливала, возмещения убытков. Правда это, если ГБО зарегистрировано в сервисном центре МВД. В противном случае - ответственность ложится на плечи владельца авто.

По Закону Украины, регистрация газобаллонного оборудования - обязательна. Изменения, касающиеся переоборудования траснпортных средств, проходят экспертную оценку, в техпаспорте указывают вид топлива, на котором работает авто. Для регистрации ГБО необходимо прийти в сервисный центр МВД с пакетом документов. Подача этих документов должна состояться в течение 10 дней с момента установки ГБО.

Сергей Бондарчук, администратор ТСЦ МВД в Харьковской области:

Йому необхідно в 10-денний термін з'явитися в територіальний сервісний центр для переєстрації транспортного засобу. Із собою необхідно мати документ, підтверджуючий особу, свідоцтво про реєстрацію та три документи: акт переобладнання, свідоцтво про погодження конструкцій та сертифікат відповідності траснпортного засобу.

Если на авто установлено неоформленное газовое оборудование, владельцу грозит штраф. Выявить это патрульные могут во время проверки документов, полицейские составляют акт проверки технического состояния машины. Штраф нужно будет погасить в течение 30 дней, иначе - постановление передадут в исполнительную службу, а это может привести к аресту имущества владельца авто.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области:

Зміна у данному випадку палива, яке використовується транспортним засобом, тобто окрім бензину, також це газ, це реєструється належним чином в сервісному центрі МВС. Загалом, за переобладнання траснпортного засобу без погодження відповідного органу передбачена відповідальність у сумі 340 гривень.

А вот если водителя поймают на неоформленном ГБО повторно - это грозит нарушителю лишением прав на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.





Агентство Телевидения Новости