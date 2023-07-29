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29.07.2023 17:12
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Нелюди в Немишлянському районі: невідомі на авто збили песика та кинули помирати

Нелюди в Немишлянському районі: невідомі на авто збили песика та кинули помирати

В Немишлянському районі міста патрульні помітили на узбіччі травмованого собаку.

Поліцейські негайно зупинились, аби перевірити стан тварини, повідомляють в поліції.

Перехожі розповіли патрульним Олександру Кашнікову та Олександру Романенко, що невідоме авто збило хвостика та поїхало в невідомому напрямку.

Інспектори оглянули та напоїли собаку.

Поліцейські викликали службу порятунку тварин, працівники якої відвезли песика до спеціалізованої ветклініки.

Після одужання чотирилапому знайдуть новий дім та господарів.

Агентство Телевидения Новости

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