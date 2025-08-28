«Невидимий» став видимим: на Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали 39-річного мешканця Донеччини. Він мав намір незаконно перетнути кордон, перепливши Дністер до сусідньої Молдови.
Порушник ретельно підійшов до підбору свого «аутфіту»: замість звичайного одягу обрав маскувальний костюм, під який одягнув гідрокостюм. Також чоловік прихопив і ласти, склавши у тактичний рюкзак. Однак такий комплект не допоміг йому злитися з місцевим пейзажем і залишитися непоміченим - прикордонний наряд виявив і затримав його на березі річки.
Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності.
Джерело: dpsu.gov.ua