Неудачный сюрприз: в харьковской школе из-за торта публично унизили ребенка

Дочь Татьяны Блиновой, Диана, в пятницу вернулась домой из школы в слезах. Девочка рассказала, что после экскурсии у них была классный час и сладкий стол с большим тортом. Когда всем нарезали по кусочку - девочке ничего не досталось.

Татьяна Блинова, мама Дианы

Дети начали спрашивать: «А почему Диане не отрезали?», на что мама с родительского комитета начала говорить, что Дианин папа не сдавал деньги в класс, и поэтому моему ребенку не положен этот торт. Она расплакалась и попросилась пойти домой, на что ей запретили, якобы сослались на то, что это учебный процесс.

Татьяна говорит, что о торте она впервые услышала от самой дочери. Как потом выяснила, остальные родители 6-Б класса также ничего не знали о сладком столе. Это был сюрприз от родительского комитета. А им женщина не стала сдавать деньги, потому что родительский комитет собирал каждый месяц по 50 гривен в фонд класса, а эти расходы Татьяна считает нецелесообразными. Сейчас она написала жалобы в департамент образования и прокуратуру, а также опубликовала пост в группе "Родители СОС".

Татьяна Блинова, мама Дианы

Ситуацию создала родитель комитета, а учитель, видя всю эту ситуацию, ничего не сделала. Потому что, когда ребенок стал плакать, мальчики стали всё это снимать на телефоны. И как бы смеялись над этим. И учитель, присутствуя, разрезая торт, по словам моего ребенка, она резала торт.

В школе говорят, в ситуации уже разобрались. Классной руководительницы в данный момент в классе не было, она вроде как раз вышла. Была только представительница родительского комитета. А ребенка она не отпустила, потому что не имела права, так как попросила девочку найти сначала свою учительницу.

Светлана Кузьменко, заместитель директора школы №151

Ну, это недопустимо. В стенах школы такие вещи недопустимы. Вот мы сегодня планируем собирать собрание, где, собственно говоря, этот момент нужно будет обговорить. И я думаю, что и администрация школы, и сама родительница, она готова принести извинения за данную ситуацию. Ну, это действительно не корректно, это даже не некорректно по отношению к ребенку, это на самом деле действительно страшно, и такого быть не должно.

А вот активисты уверяют, что здесь нужны кардинальные меры. И если в стенах школы проходят праздники, то они должны быть для всех детей, иначе - эти меры надо проводить в кафе. Много вопросов вызывает и присутствие представительницы родительского комитета на классном часе - это серьезное нарушение.

Екатерина Святец, председатель ОО "Благосвет"

Это даже был не буллинг, это было издевательство намеренное, абсолютно сознательное над ребенком. Буллинг – это то, что формируется в коллективе, как бы о чем взрослые обычно не догадываются. Тут же это спровоцировано взрослыми людьми. Я считаю, что это педнепригодность, и учителя нужно увольнять за такие действия.

Родители Дианы готовы принять извинения от представительницы родительского комитета. Но Екатерина говорит, что такие случаи нельзя решать полюбовно. Иначе будет хуже.





Агентство Телевидения Новости