Сегодня 06:51
Просмотров: 58
Новий рік починаємо з яскравої добірки уражень на Торецькому напрямку (ВІДЕО)
Ситуація на околицях Костянтинівки лишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ба більше — пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» здійснюють ефективний вогневий контроль за пересуванням ворога.
Ми ліквідовуємо російських штурмовиків, ріжемо ворожу логістику й завдаємо ударів по важкій бронетехніці противника. Констаху ми не віддамо! Донеччина — це Україна!
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна