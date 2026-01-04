Надзвичайне
Новий рік починаємо з яскравої добірки уражень на Торецькому напрямку (ВІДЕО)

Новий рік починаємо з яскравої добірки уражень на Торецькому напрямку (ВІДЕО)

Ситуація на околицях Костянтинівки лишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ба більше — пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» здійснюють ефективний вогневий контроль за пересуванням ворога.

Ми ліквідовуємо російських штурмовиків, ріжемо ворожу логістику й завдаємо ударів по важкій бронетехніці противника. Констаху ми не віддамо! Донеччина — це Україна!

Джерело: dpsu.gov.ua

