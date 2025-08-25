Новини одним рядком

● "Если Америка будет вести переговоры, которые приведут к победе путина, мы не закончим эту войну – мы гарантируем следующую" — Помпео. Бывший госсекретарь США считает, что путин не демонстрирует договороспособность и не делает уступок во имя мира, чем показывает презрение.

● Сценарии по гарантиям безопасности Украины будут готовы в ближайшие дни, — сообщил Президент Зеленский. "В настоящее время над архитектурой работают команды из Украины, США и европейских партнёров. Все разработки будут готовы в ближайшие дни".

● Украинский Ан-124-100 был замечен в Пловдиве под загрузкой болгарскими вертолетами Ми-24В/Д, видимо для дальнейшей отправки на Украину.

● Сили оборони атакували Сизранський нафтопереробний завод, повідомили в Генштабі ЗСУ.

● Посол Украины в Турции Нариман Джелялов утверждает, что Анкара рассматривает возможность отправки своего воинского контингента в Украину в рамках гарантий безопасности для Киева. Джелялов заявил, что Турция — «одна из тех десяти стран, которые уже потенциально готовы отправить военных в Украину в рамках предоставления гарантий безопасности».

● Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL

● В Британии большую часть бюджета, выделенного на помощь приехавшим украинцам, потратили на оплату труда сотрудников местных органов власти и финансирование партнёрских организаций, пишет The Guardian. При этом на временное жильё для украинцев выделили лишь 22 млн фунтов, а ещё 15 млн - на помощь с арендой жилья в частном секторе, пишет The Guardian.

● Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" I степени и пастора Марка Бёрнса орденом "За заслуги" III степени.

● Сообщается, что французская оборонная компания Arquus подписала контракт на поставку 61 бронемашины Bastion в Украину. В настоящее время Arquus завершила поставку 11 броневиков Bastion, и в ближайшее время планируется поставка ещё 50. Этот контракт дополняет ранее заключенное соглашение о поставке бронемашин VAB из наличия французской армии. Помимо поставок бронемашин, Arquus также обеспечит их техническое обслуживание, открыв ремонтную мастерскую в Украине.

● Канада выделяет $1 млрд на поставки дронов, боеприпасов и бронетехники Украине, оружие будет в Украине уже в сентябре, — Карни.

● Норвегия выделяет 690 млн долл для передачи Украине двух немецких Пэтриотов. Норвегия и Германия финансируют закупку двух систем Patriot, включая ракеты. Кроме того, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО Kongsberg.

● Міністерство оборони Великої Британії планує переобладнати списані бойові машини піхоти Warrior у дистанційно керовані інженерні машини.

● Оборонні компанії Австралії та Великої Британії домовилися про спільну роботу над проєктом Copperhead. Проєкт має забезпечити війська обох країн дешевими керованими ракетами.

● Компания Lockheed Martin Space получила контракт на $110 миллионов на производство ядерных ракет Trident II (D5) и поддержку уже развернутых систем. В начале этого года компания получила еще один контракт на разработку следующего поколения системы стратегических вооружений Trident II. Модернизированная ракета будет размещаться на борту новых подводных лодок класса «Колумбия».

● В Литве задержали 11 человек по подозрению в поставках оборудования для российской «нефтянки» в обход санкций.

● Переважна більшість громадян Фінляндії підтримує відправку військ до України. Водночас більша частина поляків не підтримує участь у миротворчому контингенті.

● Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году её объем достиг $50 млрд. В 2025 году - уже $33 млрд. К концу текущего года планируется превзойти показатели прошлого.

● Волонтери з Литви, Латвії та Естонії в рамках ініціативи «Балтійський конвой» передадуть Збройним Силам України близько 80 автомобілів на День Незалежності України.

● Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM). Первые партии этого вооружения должны прибыть в Украину примерно через шесть недель. Общая сумма сделки составит более 850 миллионов долларов США, поставки финансируются европейскими странами. ERAM, разработка которых началась во времена Джо Байдена и велась в интересах Украины, должны были передаваться Украине безвозмездно, а не за деньги. Украине, как в случае с любым дальнобойным вооружением, придется получать разрешение от Пентагона, прежде чем использовать эти ракеты.

● «Отвратительный и варварский акт»: Линдси Грэм заявил, что россия украла более 19 000 украинских детей. Сенатор-республиканец пообещал продвигать законопроект, который признает россию государством-спонсором терроризма, если она не вернет украинских детей. Это сделает ведение бизнеса с путинской россией «опасным для других стран и предприятий». «Похищение детей из их родной страны – это отвратительный и варварский акт», – написал Грэм.

● Пашинян обвинил СССР в том, что армяне считали Карабах частью Армении. Так, в ходе своего обращения, посвященного 35-летию принятия Декларации независимости Армении, премьер-министр страны заявил, что "советская модель патриотизма", навязанная армянам "через книги, фильмы и пьесы", привела к Карабахскому движению. "Эта модель патриотизма, которую Советский Союз сформировал для нас, армян, отражала амбиции государства-победителя ВМВ, вступившего в противостояние с НАТО. Все все армяне были носителями этой социально-психологической системы, которая, сформированная СССР, передавалась поколениям. Именно наша сформированная таким образом социально-психологическая система привела к карабахскому движению", - выдал Пашинян. По словам Пашиняна, после изучения информации по карабахскому вопросу "со всех сторон", он пришел "к непоколебимому убеждению, что продолжать карабахское движение не следует".

● Операция Интерпола Serengeti 2.0, одна из крупнейших в Африке кампаний по борьбе с киберпреступностью, привела к 1209 арестам и возврату $97,4 млн. В ходе операции также было ликвидировано более 11 400 вредоносных онлайн-инфраструктур.

● Пентагон готовится инвестировать около 3,5 млрл долл. для восполнения запасов в связи с войной в Израиле и поддержкой американской армии в регионе, согласно Bloomberg. Бюджет предназначен, в том числе, для инвестиций более 1 млрд долл. в противоракетные ракеты, включая корабельные зенитные ракеты SM-3 и ракеты комплекса THAAD.

● Американский аэрокосмический стартап Grid Aero, основанный в 2024 году, представил прототип своего транспортного БЛА дальнего радиуса действия. Дрон был разработан для ВВС США в рамках контракта AFWERX на исследования инноваций для малого бизнеса (SBIR) с первоначальным финансированием в размере 6 млн долл. Программа направлена на решение проблем логистики на поле боя. Доставка может осуществляться быстро и без риска для жизни людей. Дрон, получивший название Lifter-Lite, компания описывает как «небесный пикап» для использования как в военных, так и в гражданских целях.

● Корпус морської піхоти США планує розширити присутність на Палау та в Австралії.

● Новий радар для Patriot — LTAMDS під час випробувань продемонстрував здатність наводити ракети перехоплювачі PAC‑3 MSE у секторі 360 градусів.

● Безпілотний гелікоптер Airbus MQ‑72C здійснив перший автономний випробувальний політ під керуванням штучного інтелекту Hivemind від компанії Shield AI.

● На военную базу США в Гренландии переброшен американский самолет E-6B Mercury. Он предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками США в случае ядерного конфликта.

● Джон Болтон: россияне чувствуют себя очень уверенно, избежав санкций Трампа. Если Белый дом хочет сохранить стол для переговоров, отступление - не тот способ, которым это можно сделать. Наши противники прислушиваются к нам, когда видят, что наши возможности намного сильнее их. Нет смысла сейчас вести переговоры

● Джек Болтон: “Исторический вердикт Трампу будет сокрушительным. Редко можно увидеть человека, столь разрушительного. Он похож на вандала, а не конструктивного президента. История вынесет ему суровый приговор”.

● Трамп готовит развертывание Нацгвардии в 19 штатах под предлогом борьбы с преступностью и нелегальной миграцией — Fox News.

● «Трамп — единственный, кого путин боится». Президент Финляндии Александр Стубб считает, что американский лидер близок к потере терпения в отношении президента россии из-за его попыток затянуть заключение мирной сделки.

● Администрация Трампа передаст энергокомпаниям около 20 тонн плутония из утилизированных боеголовок времен Холодной войны для использования в качестве топлива для АЭС — Reuters. Объем будет взят из запаса в 34 тонны оружейного плутония, который США обязались утилизировать по соглашению 2000 года с россией. Изначально плутоний планировалось переработать в смешанное оксидное топливо, но в 2018 году первая администрация Трампа отменила проект стоимостью свыше $50 млрд из-за перерасхода средств и задержек.

● Nikkei: Си Цзиньпин радуется тому, как Трамп превращает США в Китай. На первый взгляд, лидер Китая должен переживать самый сложный период за 12 лет своего правления. Расходы домохозяйств, производство и инвестиции стагнируют. Уровень безработицы среди молодёжи близок к историческому максимуму. Тарифы Трампа начинают бить по экспорту. Однако шанхайский фондовый рынок демонстрирует неожиданный рост. Индекс Shanghai Composite торгуется на максимуме за десятилетие, чему способствует восприятие торговой войны Трампа как пустых разговоров и отсутствия действий. Предоставление Трампом 90-дневной отсрочки Китаю — одна из причин оптимизма на рынке. Другая — это шумиха вокруг его так называемых торговых «соглашений». Си Цзиньпин все больше убеждается в том, что Китай сможет и дальше переигрывать Трампа на переговорах. Он также рад видеть, как Трамп использует различные средства, чтобы перекроить Соединённые Штаты по образу и подобию Китая. Этот процесс «китаизации Соединённых Штатов» проявляется во многих аспектах: попытках превратить Федеральную резервную систему в Народный банк Китая, сокрытии экономических данных, ослаблении судебной системы, государственном контроле над крупными компаниями, такими как Intel. Подобный государственный капитализм с «американской спецификой», естественно, не обходится без подавления СМИ в китайском стиле. Си Цзиньпину, конечно, не нравятся 30%-ные пошлины и неопределённость вокруг будущей политики. Но хаотичная атмосфера, созданная Трампом 2.0, означает, что время на стороне Китая. Рынок в целом настроен оптимистично и считает, что именно Си Цзиньпин сделает Трампу «предложение от которого тот не сможет отказаться», в связи с чем трейдеры в Шанхае готовы открыть шампанское в знак празднования.

● Трамп издал указ "Об улучшении нации через лучший дизайн". Этим указом запускается программа по улучшению дизайна государственных сайтов. В частности, вводится должность Chief Design Officer, который будет координировать работу госорганов через Национальную студию дизайна.

--------------

● Розбудова зони впливу Китаю в Європі в останні 10-15 років. У жовтні може впасти й Чехія. Македонію ще не поглинено, але тупість брюссельців може до цього призвести. Угорщина входить у турбулентність. У Словаччині сильна опозиція, але Фіцо активно розбудовує режим, спираючись на нацистських союзників. Сербію скуплено на корню і давно. Греція продала свою інфраструктуру китайцям ще після банкрутства і її більше не питають. Такі справи.

● В россии отследили тайных миллионеров, которые хранят деньги дома «под матрасом». Эксперты посчитали, что 23 млн человек хранит таким образом 15–18 трлн рублей, выяснили эксперты. 1–2% населения вообще не пользуются банками. Те самые бабки, которые отправляют мошенникам миллионы?

● лавров заявив, що росія не вимагає робити російську мову державною в Україні. За його словами, «першим кроком має стати скасування законів, які нібито заборонили російську мову та канонічну УПЦ».

● Давайте зафиксируем: Украина восемь лет бомбила Донбасс, но при этом восемь лет поила его. Теперь Донбасс в россии, но воды там почему-то нет, а у кого есть — экономят.

● росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії

● Первый раз в истории: Ни одна российская компания не вошла в число 20 крупнейших оборонных подрядчиков мира. Один из критериев техната - это самодостаточность в технологиях, важнейшей из которых является ВПК.

● россию могут лишить радиочастот для гражданской авиации из-за глушения GPS над Балтикой.

● Германия возобновляет выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам. Об этом сообщили евродепутат от немецкой партии "зеленых" Сергей Лагодинский в Facebook, а также советник Светланы Тихановской по парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько в Instagram. Они сослались на выступление главы отдела МИД Германии по вопросам россии и Беларуси Михаэля Новака, который на Дне открытых дверей в ведомстве, отвечая на вопрос о заморозке программы гуманитарных виз, заявил, что "мораторий на прием по гуманитарным основаниям снят"

● Пакет документів китайської компанії GoLaxy, доступ до яких отримали дослідники Університету Вандербільта, розкрив китайські операції впливу, що здійснюються з безпрецедентною швидкістю та точністю за допомогою ШІ.

● Роснефть, Газпром и американская ExxonMobil совместно с другими компаниями из США начали разрабатывать месторождения на Аляске, сообщает The Washington Post. Проект стартовал после встречи путина и Трампа в Анкоридже: Роснефть поделится арктическими технологиями, Газпром построит терминалы для сжиженного газа. На первом этапе вложат $10–15 млрд, появятся тысячи рабочих мест.

● В российских школах вместо урезанного английского вводят новый предмет — «Духовно-нравственная культура». Его будут вести учителя истории по программе при участии митрополита Тихона, духовника путина; курс обещает «ценности русской цивилизации» и подвиги исторических героев. По приказу Минпросвещения в 5–7 классах английский сократят до 2 часов в неделю, а на ДНКР выделят 17 часов в 5-м и по 34 часа в 6–7-х, что, по мнению экспертов, ударит по уровню владения иностранными языками. Зачем вам английский, если есть церковный?

● путин собрал секретное совещание с ядерщиками после попытки запустить новейшую ракету «Буревестник».

==================

Новости портала «Весь Харьков»