Новини однією строкою

● В США с 2024 года начнут производить самолёт шестого поколения NGAD. Новые машины будут отличаться повышенной выживаемостью и более эффективным нанесением ударов по сравнению с F-22. «Платформа Next Generation Air Dominance — важный элемент семейства систем Air Dominance, который представляет собой прорыв в поколениях технологий по сравнению с F-22, который она заменит», — заявил министр ВВС США.

● США ввели санкции против Армении и Кыргызстана за помощь России в обходе ограничений.

● В Венгрии нашли компании, связанные с российской разведкой. По состоянию на март 2023 года 674 компании в Венгрии полностью или частично принадлежали России, причем 97 из них были основаны после вторжения России в Украину.

● Япония ввела санкции против 80 компаний и 100 физлиц из России.

● Китай предложил военный альянс Казахстану и еще четырем странам бывшего CCCР, гарантируя их суверенитет. Китай продолжает расширять «зону влияния» в Центральной Азии, забирая под свой военный и экономический «зонтик» республики бывшего соцбассейна.

● Казахстан поставляет в Россию чипы и дроны в обход санкций - Der Spiegel.

● Единственным арабом, который не захотел сидеть в одном зале вместе с кровавой тварью Асадом, оказался эмир Катара. Он покинул зал перед выступлением Асада и вообще покинул саммит лиги арабских государств. Остальные нувориши нюхали нусейритское говно и хлопали.

● Італійські ЗМІ пишуть, що Італія таємно передала партію колісних танків "Centauro" Україні.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен был главной силой и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала союзников. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

● Oккупанты заманивают детей из разных стран в Крым, чтобы использовать их как "живой щит". Предлагают путевки в "Артек" победителям международных конкурсов из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении, - сообщил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы. По его словам, Кремль преследует две цели – составить впечатление о легитимности оккупации Крыма и защититься от контрнаступления ВСУ.

● Лідери G7 закликали Китай чинити тиск на Москву — CNN. Країни просять КНР тиснути на росію, аби Кремль "негайно, повністю і беззастережно вивів свої війська з України" і припинив військову агресію. Зазначається, що Китай намагався представити себе миротворцем у конфлікті, але все ще не закликає росію вивести свої війська з території України. Західні лідери сподівалися, що китайський лідер Сі Цзіньпін може використати свої тісні стосунки з путіним, щоб припинити війну.

● Власти Японии в рамках очередного пакета санкций против России запретили японским архитектурным бюро оказывать услуги для российских компаний.

● Китай, Кыргызстан и Узбекистан утвердили план по строительству железной дороги в обход РФ. Вопрос настолько срочный, что в Бишкеке уже открылся проектный офис. Китаю нужны бесперебойные поставки товаров в ЕС.

● Сразу три ведомства США - министерства финансов, иностранных дел и торговли - объявили в пятницу о расширении "российских" санкционных списков в сумме более чем на 300 пунктов. Основной упор США и их союзники делают на борьбу с обходом Россией ранее введенных санкций.

● Коллективный Запад уже начал решать, кто и сколько истребителей F-16 Falcon передаст Киеву - Салливан.

● Правительство Японии объявило в введении дополнительных санкций против России, сообщило Nikkei Asia. Планируется введение экспортных ограничений против 80 российских компаний, которые, как утверждается, связаны с военными.

● Великобритания будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей, заявил глава британского правительства Риши Сунак.

● Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция в случае прихода к власти собирается ввести жесткие санкции против россии. Но он пообещал сделать все, чтобы не допустить этого, потому что у него "особые отношения" с путиным.

● Первые три польских грузовика Jelcz прибыли в Южную Корею. Они будут использоваться Hanwha Aerospace для сборки польской версии K239 Chunmoo, известной как HOMAR-K (K239PL). Существующие пусковые установки К239 будут установлены на польском шасси, а польская система управления огнем ТОПАЗ будет интегрирована вместо корейской системы. Первые партии HOMAR-K будут собираться в Южной Корее, а более поздние партии будут полностью производиться в Польше.

● Спотовые цены на газ в Европе достигли примерно $300 за тысячу кубометров. С учётом европейской инфляции (около 15% за последние три года) его реальная цена уже ниже докризисной. Но здесь ещё надо понимать то, что трубопроводный газ стоит немного дешевле спотового.

● Volkswagen полностью уходит из России. Компания продала все активы в РФ.

● Бывший президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский

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