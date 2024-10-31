● Близько 3 тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області росії і розмістили за 50 км від українського кордону — FT з посиланням на високопосадовців української розвідки. Водночас у тексті сказано, що українські розвідники ставлять під сумнів якість і боєздатність північнокорейських бійців, описуючи більшість з них як "недосвідчених піхотинців низького рангу"

● У Єврокомісії зазначили, що у процесі підготовки до вступу в ЄС Україна "виконала всі кроки", визначені у висновку ЄК від 2022 року щодо надання статусу кандидата

● Норвегія компенсує Румунії передачу Patriot Україні.

● США передадут Тайваню тысячу ударных дронов для защиты от Китая.

● Крупнейший оборонный японский подрядчик Kawasaki Heavy Industries (KHI) запланировал первое тестовое испытание новой противокорабельной ракеты для защиты удаленных островов на 2027 финансовый год.

● СМИ Тайваня утверждают, что Владимир путин попросил Маска отключить спутниковую связь над Тайванем в качестве одолжения Китаю.

● Міністерство оборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни. Міноборони пропонує дозволяти такі дії системам і літакам союзників з ЄС та НАТО, які розміщені у Румунії.

● США предупредили в ООН Иран, что если он предпримет какие-либо дальнейшие агрессивные действия против Израиля или американского персонала в регионе, то "это будет иметь серьезные последствия", сообщает Reuters.

● Авиакомпания "Эль-Аль" прекратила продажу билетов на рейсы "москва-Тель-Авив" вплоть до конца 2024 года, и пассажиры сообщают, что их рейсы на середину ноября также отменены.

● Долг Аргентины выведен из критической зоны благодаря реформам Милея — Bloomberg. В 2024 году аргентинские облигации принесли инвесторам 73,5% доходности — лучший результат среди развивающихся рынков.

● Расположенный в Швейцарии Банк международных расчетов (BIS) закроет проект mBridge, который разрабатывался как инструмент для перевода денег без использования доллара. Этот механизм планировали использовать некоторые страны БРИКС для обхода санкций, пишет Bloomberg.

● Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що Захід втомився від війни в Україні та не хоче мати з нею нічого спільного. Також словацький прем'єр розповів, що «був би дуже радий» приїхати до москви для святкування 9 травня. Він вважає це «особистим обов’язком».

● Страны ЕС должны готовиться к снижению помощи Киеву со стороны США и к замещению ее своими силами. Об этом говорится в докладе экс-президента Финляндии Ниинистё

● Єврокомісія на термін у п'ять років ввела компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електромобілів з Китаю — DW.

● путин пожаловался на нехватку рабочих после отправки миллиона россиян на войну.

● «Бюджет ориентирован на выгребание доходов». россиянам посоветовали готовиться к новому витку повышения налогов.

● В школе №80 в Хабаровске начали изучать северокорейскую идеологию «чучхе».

● российские провоенные каналы распространяют изображение памятки для российских военнослужащих по общению с коллегами из КНДР.

● Правительство велело сотовым операторам за 5 лет полностью избавиться от импортного оборудования.

● «Не входит в зону СВО». Погибшим и раненым в Курской области начали массово отказывать в выплатах.

● Индекс RGBI, который отслеживает котировки ОФЗ на московской бирже, по состоянию на 12:25 мск просел до 96,92 пункта — самой низкой отметки с далёкого 2003 года.

● Облигации федерального займа не покупает никто. На прошлой неделе 2 размещения ОФЗ признаны несостоявшимися ввиду отсутствия спроса. План Минфина выпустить ОФЗ в 24 году на 4,1 трлн руб, за 9 мес разместили 1,8 трлн руб. в начале года.

● Высшая школа экономики откроет цех по плетению маскировочных сетей.

● Сбербанк временно приостанавливает запись на сделки по «Семейной ипотеке» из-за исчерпания лимита.

● Командир воинской части в ЛНР хотел показать школьнику, как стреляет гранатомёт, но боеприпас разорвался в стволе и убил их обоих

● Анекдот дня: Глава СПЧ Фадеев заявил, что в россии нет политических репрессий, но есть «санитарные меры». Он назвал происходящее в стране «минимальными санитарными мерами»

● Росстат отчитался о нехватке денег на все нужды у 95% российских семей

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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