● Великобритания поддерживает использование Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории россии, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует ссору с США, сообщает газета Telegraph.

● Северная Корея отправила в россию более 13 тыс. контейнеров с боеприпасами.

● Задержание Павла Дурова - это часть кампании по привлечению подписчиков в телеграм-канал президента Франции?)) За 2,5 суток количество подписчиков выросло с 24 тысяч до 56 тысяч, а охват публикации с 37 тысяч до 410 тысяч.

● Брата Павла Дурова також оголосили в розшук у Франції - Politico. Николая Дурова СМИ называли математическим гением, который отвечает за разработку всей технической стороны мессенджера и криптовалютных проектов брата.

Нефтебаза «Кавказ», Ростовская область. 11-й день

● российские Хакеры Evilweb, тесно связанные с силовиками рф обвалили сайт французского агентства по национальной кибербезопасности, которое ведёт дело Дурова.

● Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина может использовать финское оружие для ударов по территории рф.

● Представитель Совета нацбезопасности США Кирби заявил, что Иран активно готовится к нанесению удара по Израилю. В ответ на эти тревожные сигналы Вашингтон направил Тегерану послание с категорическим требованием воздержаться от нападения.

● Южная Корея вслед за Францией объявила о претензиях к Telegram.

● И где же эта связь между УПЦ и РПЦ МП?! Где-где... в первом пункте первого раздела Устава (с центром мирового православия она связана именно через РПЦ). Остальные формальные признаки в 2022 году тщательно вычистили. А на этот рука у Онуфрия не поднялась...

● Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность полной блокады военно-технического сотрудничества с Францией после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова.

● Іспанія вже підготувала понад 5 тисяч українських військових, - "Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими" - зазначила глава Міноборони країни.

● Казахстан отказался от покупки Rafale, получил российские Су-30СМ и куда то продал свои МиГ-29.

● ЦАХАЛ начал крупнейшую за многие годы операцию в арабских городах Иудеи и Самарии. Войска вошли в Туль Карем, Калькилью, Дженин, пригороды Рамаллы, Вифлеема и Шхема.

● Власти Грузии намерены объявить православие государственной религией и обсуждают этот вопрос с представителями духовенства. Это подтвердил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе.

● В США начинается первое слушание по иску Google к российским пропагандистским СМИ - к телеканалам Russia Today RT, «Спас» и «Царьград».

● Спикер парламента Молдовы заявил, что республика станет частью ЕС "через 4-5 лет". В октябре в стране пройдет референдум, где жителей страны спросят, поддерживают ли они внесение в конституцию стремления к евроинтеграции.

● В августе банки ОАЭ начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

● Чиновников освободят от ответственности за неисполнение обязанностей. В российском законодательстве предлагается новое основание для прекращения дел о правонарушениях в отношении региональных чиновников. Поправки в КоАП, разработанные Минюстом и уже поддержанные комиссией правительства, позволят закрывать административные дела в случае, если чиновник не выполнил обязанности из-за недостаточного финансирования.

● російська влада почала купувати китайські бронемашини моделі Dongfeng. Нову бронемашину з КНР помітили у москві. При цьому символ виробника з машини зняли.

● Пилотам главного лоукостера россии велели экономить топливо.

● Патрушев заявил о неспособности россии самостоятельно вывозить сырье за границу.

● Пропаганда, на которую тратятся миллиарды российских рублей ежегодно, не смогли проверить источник и выложили фейковую информацию. Официальный Париж опроверг данные о намечавшейся встрече Макрона и Дурова в день его прилета. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

● Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Киселева орденом преподобного Сергия Радонежского I степени за вклад в "информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием".

● Губернатор Ростовской области Василий Голубев спустя пять часов возгорания подтвердил информацию о пожаре на комбинате Росрезерва "Атлас" из-за атаки БПЛА.

● Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич Кировской области, никто не пострадал, сообщил губернатор.

● Пломбииир!!! С тратами на подготовку детей к школе в этом году столкнутся 48% россиян, средняя сумма составит около 53,5 тыс рублей, - ВЦИОМ.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про россию собрал А. Осташко

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