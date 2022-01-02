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Новый год в Европе начался с аномального тепла: температура воздуха достигла +24

Новый год в Европе начался с аномального тепла: температура воздуха достигла +24

В большей части Европы, особенно в Испании и Италии, зафиксировано аномально теплое начало нового года.

На этой неделе в Испании зафиксировали рекордные температуры, а в районах итальянских Альп, по прогнозам, в ближайшие дни поднимется до 15 градусов тепла выше, чем средние показатели сезона, сообщает «Рубрика» со ссылкой на The Guardian.

В Бильбао, на севере Испании, температура достигла 24,7 °C – максимума, которого не было с начала ведения записей в 1947 году.

В Сеговии, недалеко от Мадрида, было зафиксировано 22,7 °C, самого высокого с 1920 года, а вблизи Авила достигла 20,2 °C, самого высокого показателя с 1983 года.

«Эти высокие температуры не являются нормальными», – сказал Рубен дель Кампо, спикер государственного метеорологического агентства AEMET. «Это температура, которую вы обычно видите в апреле».

Он объяснил жару в конце года массой горячего воздуха над Испанией в сочетании с высоким давлением. «Это обычное явление, которое мы видим, но что удивительно на этот раз, так это высокие температуры».

Ученые уже давно предположили, что климатический кризис и глобальное потепление приведут к более частой экстремальной погоде, хотя случаются и естественные природные аномалии.

Антициклон высокого давления переместился во Францию ​​и Италию, а альпийские спасатели предупредили об угрозе схода лавин.

Горнолыжные курорты на высоте до 2000 м лишены снега.

Агентство Телевидения Новости

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