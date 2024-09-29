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Новый коррупционный скандал в отношении семьи Трампа, который расследует Сенат США

Новый коррупционный скандал в отношении семьи Трампа, который расследует Сенат США

Совсем недавно Вашингтон Пост опубликовал расследование, выявив возможный подкуп Дональда Трампа президентом Египта Абдель-Фаттахом Аль-Сиси в 2016 году. По информации журналистов, речь идет о взятке в размере $10 млн кэшем. Теперь всплыли новые данные о том, что саудиты, вероятно, заплатили семье Трампа $157 млн в виде взятки.

В 2022 году Джаред Кушнер, зять Трампа и муж Иванки Трамп, покинув Белый дом, основал инвестиционную компанию Affinity Partners с нуля. У Кушнера не было опыта ведения инвестиционного бизнеса, как и инвестиционного портфеля. Тем не менее, вскоре после основания его компании Саудовский суверенный фонд вложил в нее $2 млрд.

За два года деятельности Affinity Partners не принесла никакой прибыли с этих средств, которые должны были быть инвестированы. Однако за тот же период компания получила $157 млн в виде комиссии за услуги, несмотря на отсутствие реального возврата с инвестиций в виде доходов для саудовцев.

Сейчас Сенат США проводит расследование этой сделки на предмет коррупции. Сенаторы заявляют, что действия Саудовской королевской семьи не несут признаков коммерческой выгоды, и что деньги могли быть переведены в Affinity Partners по фиктивной сделке. Вложенные средства фактически не используются, но это позволило Джареду Кушнеру получать комиссию за работу, которую он не выполнял.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5426

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