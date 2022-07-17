Обстріл Дергачівського району: загинула жінка

Сьогодні вночі окупанти нанесли удари по Дергачам керованими ракетами великої потужності (випущеними, орієнтовно, з ЗРК С-300), у результаті чого отримали пошкодження промислові підприємства, постраждала цивільна інфраструктура, є значні руйнування житлового сектору. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Протягом доби російська армія обстрілювала зі ствольної артилерії, танків та мінометів селища Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник, Руську Лозову.

У селищі Нове двоє людей отримали осколкові ураження. Зусиллями Дергачівської тероборони і волонтерів пораненому чоловіку надали допомогу на місці, а жінку з тяжкими пораненнями доставили до лікарні: врятувати їй не вдалося.

Голова Дергачівської громади закликає мешканців не повертатися зараз додому – перебувати на території Дергачівської громади зараз небезпечно.

Агентство Телевидения Новости